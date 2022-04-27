Japonya'da "Dino Safari 2022" - Son Dakika
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Japonya'da "Dino Safari 2022"

27.04.2022 19:54

ART Corp'un CEO'su Kazuya Kanemaru tarafından tasarlanan mekanik dinozorlar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da halka açık Dino Safari 2022 etkinliğinde sergilendi.

ON-ART Corp'un CEO'su Kazuya Kanemaru tarafından tasarlanan mekanik dinozorlar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da halka açık Dino Safari 2022 etkinliğinde sergilendi. TV Asahi şirketi tarafından düzenlenen gerçek boyutlu dinozor modelleri, ziyaretçilere özel bir deneyim sunuyor. Etkinlik, dinozorlar dünyasının gerçekçi bir görünümü aracılığıyla farklı duygular uyandırmak ve aynı zamanda çevre sorunları ile dünyada nesli tükenmekte olan türlere karşı farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

Japonya'da Dino Safari 2022
Japonya'da Dino Safari 2022
Japonya'da Dino Safari 2022
Japonya'da Dino Safari 2022

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Japonya, Tokyo, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 'Dino Safari 2022' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da "Dino Safari 2022" - Son Dakika
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