Japonya'da dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili bulundu - Son Dakika

Japonya'da dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili bulundu

Japonya'da araştırmacılar, 4,5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre eninde dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosilini keşfetti.

Japonya'da araştırmacılar, 4,5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre eninde dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosilini keşfetti.

Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Tsukuba Üniversitesi ile Beşeri Faaliyetler ve Tabiat Müzesinden araştırmacıların yer aldığı ekip, Hyogo eyaletinin Tamba şehrinde dinozor yumurtası fosili buldu.

Ekip, jeokronolojik olarak yüz milyon yıl önceki erken kretase dönemine ait yeryüzü tabakasında bulunan yumurta fosilinin o dönem 10 gram ağırlığında olduğunu hesapladı.

Teropot türü küçük bir dinozora ait olduğu kaydedilen ve fosil analizinde 4,5 santimetreye 2 santimetre ebatlarına denk gelen keşfe "Himeoolithus murakamii" ismi verildi.

Ekip uzmanlarından Tsukuba Üniversitesi Profesörü Tanaka Kohei, bulunan fosilleşmiş yumurtanın, aynı bölgede küçük dinozorların nasıl yuvalandığına ışık tutacağını ifade etti.

Aynı ekip, Tamba'daki tabakada, 2015-2019'da 4 yumurta fosili ile etrafa saçılmış 1300'den fazla yumurta kabuğu parçası tespit etmişti.

Moğolistan ve İspanya'daki fosil yumurtalarının çoğunun 5 santimetreye 7 santimetre olarak ölçüldüğü belirten araştırma ekibi, Tamba'daki keşfin dünyanın en küçük yumurta fosili olduğunu belirtti.

Japonya, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:39 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Japonya'da dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili bulundu - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 16:10 Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:56 Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:12:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]