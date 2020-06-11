Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Japon ekonomisinde "iş güven endeks gözlemi" ocak-mart dönemindeki eksi 10,1'den, Nisan-Haziran döneminde eksi 47,6'ya gerileyerek, son 11 yılın en düşük oranını gördü.

japonya Maliye Bakanlığı ve Kabine Ofisi (Naikakufu) iş birliğinde üretim ve üretim dışı iş piyasalarına yönelik 14 binden fazla firmayı kapsayan ekonomik gözlem raporu yayımlandı.

Buna göre, 1 milyar yen (9,3 milyon dolar) ve üstü sermayeli firmaların iş güven endeksi gözlemleri, ocak-mart çeyreğinde kaydedilen eksi 10,1'den, Nisan-Haziran döneminde eksi 47,6'ya düştü.

Güven endeksi, 2008 mali krizinden sonraki 2009'un ilk çeyreğinde hissedilen eksi 51,3 ile Mart 2011 tsunami afetinden sonraki çeyrekte hissedilen eksi 22 seviyesinden beri, son 11 yılda ilk kez bu orana gerilemiş oldu.

Üretim dışı sektörlerde, önceki çeyrekteki eksi 6,6'dan eksi 45,3'e düşen öngörülerin, ertelenen Tokyo Olimpiyatları sebebiyle turizm ve eğlence sektörlerinde de büyük oranda kötüleştiği kaydedildi.

Ocak-marta kıyasla "ekonomik duyarlılıklar" sermayesi 100 milyon ile 1 milyar yen barajındaki firmalarda eksi 13,1'den eksi 54,1'e, sermayesi 10 milyon ile 100 milyon yen ölçeğindeki firmalarda eksi 25,3'ten, eksi 61,1'e geriledi.

Japonya'da iş ve sosyal hayatı etkileyen olağanüstü hal (OHAL) salgınıyla mücadele kapsamında nisan başında önce 7 bölgede, 16 Nisan'da ise tüm ülke genelinde uygulandı.

İyileştirilen sağlık şartları sonrası OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette, 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo'da, 25 Mayıs'ta da Tokyo metropolü ile kuzeydeki Hokkaido'da kaldırılmıştı.