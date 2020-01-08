Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı mahkeme salonunu karıştırdı - Son Dakika

Japonya'da 2016 yılında engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanık, yargılandığı duruşma salonunda kargaşa çıkardı.

Kyodo ve BBC'nin haberlerine göre, geçmişte çalıştığı engelli bakımevine 2016'da düzenlediği bıçaklı saldırıda 19 kişiyi öldüren ve 25 kişiyi yaralayan 29 yaşındaki Satoşi Uematsu'nun yargılanmasına başlandı.

Yokohama Bölge Mahkemesinde görülen davada, Uematsu, 19 engelli kişiyi öldürdüğünü kabul etti ancak avukatları, akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu.

Avukatları, akli yetersizliği olduğunu söyledikleri Uematsu'nun saldırı sırasında ayrıca uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu dile getirdi.

İlk duruşmasında "herkesten özür dilediğini" söyleyen Uematsu'nun, özrünün hemen ardından sağ elinin küçük parmağını ısırıp koparmaya çalışmasıyla kısa süreliğine ara verilen duruşma, zanlının ağzına bir şey alarak yere düşmesi ve kendisini kaldırmaya çalışan mahkeme görevlilerine karşı koyması üzerine yarıda kesildi.

Uematsu, mahkeme salonundan çıkarıldıktan sonra duruşmaya, günün ilerleyen saatlerinde sanık olmadan devam edildi.

Mahkemenin kararını mart ayında açıklaması bekleniyor.

Mahkum edilmesi halinde Uematsu'nun ölüm cezası alabileceği ifade ediliyor.

Bakım evinde saldırı sırasında 150 engelli bulunuyordu

Uematsu, Temmuz 2016'da Sagamihara kentindeki Tsukui Yamayuri-en Bakımevi'ne sabah erken saatlerde pencereyi kırarak girmiş ve yataklarında uyuyan hastaları bıçaklamıştı.

Saldırıda 19 ila 70 yaşlarında 19 kişi hayatını kaybetmiş, diğer 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırgan, olayın ardından yakınlardaki bir karakola giderek polise teslim olmuştu.

Yerel medya, Uematsu'nun karakoldaki sorgusunda "engellilerin ortadan kaldırılmasının daha iyi olacağını" söylediğini ileri sürmüştü.

Polis, Uematsu'nun, 2016'nın şubat ayında bazı politikacılara gönderdiği mektupta yüzlerce engelliyi öldüreceği tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

Bir akıl hastanesinde tedavi gören Uematsu'nun saldırıdan iki hafta önce taburcu edildiği belirlenmişti.

Bakımevinde saldırı sırasında 150 engelli ve 8 görevli bulunuyordu.