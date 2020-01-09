Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı idam cezası alabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı idam cezası alabilir - Son Dakika Dünya

Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı idam cezası alabilir

22 dakika önce

Japonya'da bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına başlandı. Cinayet dahil 6 başlıktan suçlanan zanlının suçlu bulunması halinde idama mahkum edilebileceği belirtiliyor

Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı idam cezası alabilir, System.String[]

Japonya'da 2016 yılında engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına başlandı.


Şu anda 29 yaşında olan Satoşi Uematsu isimli şahıs, bakımevine düzenlediği bıçaklı saldırıda 26 kişiyi de yaralamıştı.

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Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:06 
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