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Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı idam cezası alabilir
22 dakika önce
Japonya'da bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına başlandı. Cinayet dahil 6 başlıktan suçlanan zanlının suçlu bulunması halinde idama mahkum edilebileceği belirtiliyor
Japonya'da 2016 yılında engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Şu anda 29 yaşında olan Satoşi Uematsu isimli şahıs, bakımevine düzenlediği bıçaklı saldırıda 26 kişiyi de yaralamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:06
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