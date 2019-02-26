Son Dakika Haberleri: Japonya'da Erik Ağaçlarının Görsel Şöleni

Japonya'da Erik Ağaçlarının Görsel Şöleni

5 dakika önce

Erik ağaçlarının çiçek açtığı Japonya baharı kutluyor.

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Erik ağaçlarının çiçek açtığı Japonya baharı kutluyor. Japon bilgin ve şair Sugawara no Michizane'ye adanan, Kyoto'daki bir tapınağı çevreleyen bin 500 erik ağacının manzarası görenleri büyüledi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:34 

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