Japonya'da Erik Ağaçlarının Görsel Şöleni
5 dakika önce
Erik ağaçlarının çiçek açtığı Japonya baharı kutluyor.
Erik ağaçlarının çiçek açtığı Japonya
baharı kutluyor. Japon bilgin ve şair Sugawara no Michizane'ye adanan, Kyoto
'daki bir tapınağı çevreleyen bin 500 erik ağacının manzarası görenleri büyüledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:34
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