Japonya'da eski Adalet Bakanı Kawai ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika

Japonya'da eski Adalet Bakanı Kawai ve eşi gözaltına alındı

Japonya eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki ve milletvekili eşi Kawai Anri, "geçen yılki meclis seçimlerinde oy satın aldıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Japonya'da eski Adalet Bakanı Kawai ve eşi gözaltına alındı, System.String[]

Japonya eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki ve milletvekili eşi Kawai Anri, "geçen yılki meclis seçimlerinde oy satın aldıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Temsilciler Meclisi (Şuugiin) Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kawai ile Danışman Meclisi (Sangiin) Üyesi eşi, Temmuz 2019'daki Sangiin seçimlerinde para karşılığında oy satın aldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sangiin seçimlerinde Kawai Anri'nin seçilebilmesi için çift, Hiroşima eyaletinin yerel belediye meclis üyelerinden yaklaşık 100 kişiye toplamda 25 milyon yenden (239 bin dolar) fazla para dağıtmakla suçlanıyor.

Eski bakan Kawai'nin, meclis üyelerine 24 milyon yen (225 bin dolar) ve eşi Kawai Anri'nin de 1,5 milyon yen (14 bin dolar) nakit para verdiği iddia ediliyor.

Bu iddiaları araştıran savcılar da sorgudaki 100'e yakın kişinin çoğunun nakit parayı aldığını itiraf ettiğini aktarıyor.

Milletvekilliği görevlerinden istifa etmeyecekleri belirtiliyor

Kawai çifti, üyesi bulunduğu iktidardaki Liberal Demokratik Partiden (LDP) dün itibarıyla istifa etti.

Ulusal basında, çiftin suçlamaları kabul etmediği ve mevcut milletvekilliği görevlerinden istifa etmeyecekleri kaydediliyor.

Eylül 2019'da bakanlık görevini üstlenen Kawai, iddialar sebebiyle henüz iki ay geçmeden görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kawai, bakanlık görevi öncesinde Başbakan Abe Şinzo'nun dış politika danışmanlığı görevini de yürütmüştü.

Abdülhamit Gül, Milletvekili, Japonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:15 Kaynak: AA

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