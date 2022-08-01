Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş - Son Dakika
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Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş

01.08.2022 10:22
Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş

Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe'ye düzenlenen suikastın ardından, hükümete kamuoyu güveninin düştüğü belirlendi.

Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe'ye düzenlenen suikastın ardından, hükümete kamuoyu güveninin düştüğü belirlendi.

Kyodo ajansı, eski Başbakan Şinzo Abe'nin 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği Japonya'da seçmenlerle, telefon aracılığıyla anket çalışması yaptı.

Suikastın ardından ortaya çıkan siyasiler ile Moon Tarikatı arasındaki ilişki iddiaları, Abe için resmi cenaze töreni düzenlenmesi ve artan Kovid-19 vakaları anket sonuçlarında belirleyici oldu.

Anket sonuçları, Başbakan Fumio Kişida hükümetine olan kamuoyu güveninin azaldığını gösterdi.

Hükümete olan kamuoyu güveni en az 12 puan düşerek yüzde 51 seviyelerinde oldu. Böylelikle Ekim 2021'de göreve gelen Kişida yönetimi, bu konuda şimdiye kadarki en düşük oranı gördü.

Bu arada muhalefet, öldürülen eski Başbakan Abe'ye resmi cenaze töreni yapılmasıyla ilgili yasal bir hüküm olmadığını savunurken, katılımcıların yüzde 53,3'ü de bu törene karşı çıktı.

Abe'ye resmi cenaze töreninin yapılıp yapılmayacağına dair kararın Mecliste tartışılmasını destekleyenler ise yüzde 61,9 olarak belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 80,6'sı da siyasilerin Moon Tarikatı ile ilişkileri olup olmadığına açıklık kazandırmasını istiyor.

Kovid-19 vakalarının arttığı ülkede, hükümetin salgınla mücadelesine verilen destek 7,7 puan azalarak yüzde 53,3'e düştü.

Japonya'da birkaç hafta önce yapılan anketin sonucuna göre, hükümete kamuoyu güveni yüzde 63,2 iken Kovid-19 ile mücadelesinde hükümete güvenenler yüzde 61'di.

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Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş - Son Dakika
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