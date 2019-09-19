Son Dakika Haberleri: Japonya'da eski TEPCO yöneticileri Fukuşima davasında aklandı
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Japonya'da eski TEPCO yöneticileri Fukuşima davasında aklandı

2 saat önce

Japonya'da mahkeme, Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) 3 eski yöneticisi hakkındaki görevi ihmal davasında beraat kararı verdi.

Japonya'da eski TEPCO yöneticileri Fukuşima davasında aklandı, System.String[]

Japonya'da mahkeme, Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) 3 eski yöneticisi hakkındaki görevi ihmal davasında beraat kararı verdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, eski TEPCO Yönetim Kurulu Başkanı Tsunehisa Katsumata (79) ile eski başkan yardımcıları Ichiro Takekuro (73) ve Sakae Muto (69) hakkında, tsunami riskine karşı tedbir almayarak görevi ihmal suçlamalarından beraatlerine hükmetti.

Eski yöneticiler, haklarında açılan kamu davasında, olası bir tsunaminin tesise verebileceği zararı öngörüp gerekli tedbirleri almamakla suçlanıyordu.

Yöneticiler, 44 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin hidrojen patlamalarında ağır yaralandığı kazadaki ihmalleri nedeniyle 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fukuşima, Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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