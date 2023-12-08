Japonya\'da esrarengiz olay! On binlerce balık kıyıya vurdu

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Japonya'da yaşanan bir olay uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Hakodate'deki Toi limanı yakınlarında on binlerce sardalya ve orkinos kıyıya vurdu.

ESRARENGİZ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şehir yönetimi ve eyalet yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatırken, balıkların temizlenmesi için de çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

"İLK DEFA BU KADAR ÇOK BALIĞIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUM"

Yetkililer, tonlarca ölü balığın plaja vurduğunu açıklarken Japon medyasına konuşan 65 yaşındaki bir balıkçı, "Ben daha önce oksijensizlikten karaya vuran balıkların öldüğünü görmüştüm fakat ilk defa bu kadar çok balığın öldüğünü görüyorum" ifadesini kullandı.