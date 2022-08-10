Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü

10.08.2022 09:42
Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü

Japonya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 5 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 5 kişi hayatını kaybetti.

Japonya, yaklaşık 1 aydır etki gösteren yüksek sıcaklıklarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Afet Yönetim Ajansı, 7 Ağustos'a kadarki 1 haftalık sürede 5 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu süreçte 3 bin 982'si 65 yaş üzeri olmak üzere 7 bin 218 kişi sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık kuruluşuna başvuran 2 bin 615 kişinin ise 18 ila 65 yaş aralığında bulunduğu açıklandı.

Termometreler 38 dereceyi gösterdi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini açıklarken, termometreler başkent Tokyo yakınındaki Saitama eyaletinde 38 dereceyi gösterdi. Tokyo ve çevresindeki diğer bölgelerde de 34 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlendi. Sıcak çarpması uyarılarını yineleyen uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu. - TOKYO

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:29 Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu
09:23 Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı
09:17 Trabzonspor'un genç yeteneği Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
09:12 Berdan Mardini Demet Akalın'dan intikam aldı! İbo Show'da, "Seni kale almıyorum" demişti
08:53 Eşini tüfekle öldüren katil kocadan "yok artık" dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor
08:41 AKOM'dan İstanbul'da yaşayanlara sağanak yağmur uyarısı geldi! Bugün, yarın ve cuma günü devam edecek
08:41 Avustralya'da ölümcümavi ejderha kıyıya vurdu
08:28 Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm
08:26 Eylülde 17. sezonuyla ekranlara dönecek Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı
07:49 Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki rögarlar sağanak yağış nedeniyle patladı! Skandal görüntüler oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 09:42:31. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş