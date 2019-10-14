Japonya'da etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
1 saat önce
Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi.
Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişi yaralandı, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:46
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