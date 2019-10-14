Son Dakika Haberleri: Japonya'da etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
Son Dakika Dünya Japonya'da etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Japonya'da etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

1 saat önce

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişi yaralandı, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'da etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:46 
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