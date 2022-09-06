Japonya'da Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü

Japonya'da etkili olan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 38 bin ev elektriksiz kaldı, 98 uçuş iptal edildi. Tayfun nedeniyle çatıdan düşen 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 haftadır Asya'nın farklı bölgelerini vuran Hinnamnor Tayfunu bugün itibariyle Japonya'da etkisini yitirirken, tayfunun bilançosu netleşmeye başladı. Bugün ülke genelinde şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlara neden olan Hinnamnor Tayfunu sebebiyle Saga eyaletinde 70'li yaşlardaki 1 erkeğin, evinin çatısını tayfuna karşı güçlendirmeye çalışırken fırtınanın etkisiyle aşağıya düşerek hayatını kaybetti bildirildi. Cep telefonu operatörleri Kyushu ve Okinawa, bazı bölgelerde sesli arama ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını doğrularken, onarım çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Japonya'nın Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde bulunan yaklaşık 38 bin evde elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirilirken, ulaşım da tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağıştan olumsuz etkilendi. Demiryolu işletmecisi JR Kyushu Hakata ve Kumamoto arasındaki hızlı tren hizmetlerini geçici olarak askıya alırken, Kumamoto ve Kagoshima-Chuo istasyonları arasında ise sefer sayıları azaltıldı. En az az 98 uçuş iptal edilirken, havayolu trafiğindeki aksamanın yaklaşık 4 bin 800 yolcuyu etkilediği kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise tayfunun bu gece itibariyle etkisini yitirmesinin beklendiğini duyurdu. Buna rağmen, birkaç gündür süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı tetikte olma çağrısı yapıldı. - TOKYO