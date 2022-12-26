Japonya'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışında bilanço ağırlaşıyor: 17 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralı - Son Dakika
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Japonya'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışında bilanço ağırlaşıyor: 17 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralı

26.12.2022 12:47

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 1 hafta boyunca etki gösteren şiddetli kar yağışı sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye, yaralananların sayısı 90'a çıktı.

Japonya'nın Niigata, Yamagata ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde yaklaşık 1 hafta süresince etki gösteren şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaştı. Japonya Afet Yönetim Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, kar yağışı, buzlanma ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

20 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Kazalarda, en az 90 kişinin yaralandığı açıklanırken, Kuzeydoğu Japonya'nın birçok bölgesinde geçtiğimiz hafta sezonluk ortalama kar yağışının 3 katının kayda geçtiği açıklandı. Aksayan tren ve uçak seferlerinin dün itibariyle normale döndüğü bildirilirken, elektrik kesintisi yaşayan yaklaşık 20 bin haneye de dün itibariyle elektrik sağlandığı kaydedildi.

BİR HAFTA BOYUNCA HAYATI FELÇ ETTİ

Japonya'da geçtiğimiz hafta süresince etki gösteren şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş, hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Birçok bölgede elektrik kesintisi meydana gelirken, olumsuz hava koşullarının tedarik zincirlerinde gecikmelere neden olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA
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Japonya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışında bilanço ağırlaşıyor: 17 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralı - Son Dakika
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