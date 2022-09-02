Japonya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Japonya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

02.09.2022 11:18
Japonya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 408 bin 933 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, hızlı tren seferleri askıya alındı.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 408 bin 933 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, hızlı tren seferleri askıya alındı.

Japonya'nın Shizuoka eyaleti başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hamamatsu şehrinin birçok kesiminde caddeler sular altında kalırken, nehirlerdeki su seviyelerinin kritik düzeye ulaştığı açıklandı. Riskli bölgelerdeki 172 bin 698 hanede yaşayan 408 bin 933 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, 5. seviye güvenlik uyarısı yayınlayan yerel otoriteler, sel riskine karşı halka yüksek kesimlere ve binaların üst katlarına çıkma uyarısında bulundu.

HIZLI TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Şiddetli yağışlar, Japonya'da ulaşımı da olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi JR, Tokaido hızlı tren hattı üzerinde bulunan Kakegawa İstasyonu ile Hamamatsu İstasyonu arasındaki seferlerin yerel saatle 14.00 itibariyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı, (JMA) riskli bölgelerde yaşayanlara muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma ve güncel tahliye bilgilerini takip etme çağrısında bulundu.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İHA

Shizuoka, Japonya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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