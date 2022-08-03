Japonya'da sel: Tren seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Japonya'da sel: Tren seferleri iptal edildi

03.08.2022 11:40
Japonya'da sel: Tren seferleri iptal edildi

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları ve toprak kaymaları yaşanırken, bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları ve toprak kaymaları yaşanırken, bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.

Japonya'nın batı kesimleri rekor sıcaklıklarla mücadele ederken, ülkenin kuzeydoğusunu şiddetli yağışlar vurdu. Aomori, Iwate ve Akita eyaletlerinde bugün etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bölgedeki birçok nehirde su seviyesi kritik düzeye yükseldi. Bazı nehirlerde taşkınlar meydana gelirken, yaşanan toprak kaymaları kara trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya Demiryolları (JR), Tohoku bölgesindeki şiddetli yağmur sonucu Akita İstasyonu ile Morioka İstasyonu arasındaki hızlı tren seferlerini geçici olarak askıya alırken, Yamagata İstasyonu ile Shinjo İstasyonu arasındaki hızlı tren seferlerinde de aksamalar yaşandığı bildirildi. Şiddetli yağışların yarın sabaha dek süreceğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı uyardı. Bölge sakinleri risk uyarıları ve güncel tahliye bilgilerini takip etmeye çağrılırken, ani sel baskını riski karşısında ise içinde bulunulan binanın üst katlarına çıkılması tavsiyesinde bulunuldu.

Japonya'da şiddetli yağışlar geçtiğimiz ay Aichi, Mie, Gifu, Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi ve Shimane eyaletlerinde etki göstermiş, 500 bini aşkın kişiye yönelik tahliye çağrısı yapılmıştı. - TOKYO

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da sel: Tren seferleri iptal edildi - Son Dakika

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