Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı

28.07.2022 16:10
Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar yaklaşık 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar yaklaşık 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sel baskınlarına karşı halka dikkatli olma çağrısı yaptı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 1 haftadır etki gösteren şiddetli yağışlar bugün ülkenin Gunma, Tochigi ve Saitama eyaletlerini vurdu. Yıldırım, toprak kayması ve sağanak yağış nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 310 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada riskli bölgelerde yaşayan sakinlere nehir taşkınları, su baskınları, yıldırım çarpması ve şiddetli rüzgarlara karşı tetikte olma çağrısı yapılırken, sel ihtimaline karşı alt geçitler gibi düşük seviyedeki alanlarda araç sürmekten kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu. Şiddetli yağışların yarın sabaha dek sürmesinin beklendiğini duyuran yetkililer, tahliye çağrılarına karşı güncel bilgileri takip etme çağrısında bulundu.

Japonya'da yaklaşık 1 haftadır etki gösteren mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar geçtiğimiz günlerde Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi, Shimane, Aichi, Mie ve Gifu eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilemişti. Birçok kent merkezi sular altında kalırken, yüz binlerce kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı. - TOKYO

YORUMLAR
500
Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu Japonya, Endonezya ile deniz güvenliği alanında ilişkilerini geliştirecek Japonya, Endonezya ile deniz güvenliği alanında ilişkilerini geliştirecek
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:40:24. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement