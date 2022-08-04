Japonya'daki selde 2 kişi kayboldu - Son Dakika
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Japonya'daki selde 2 kişi kayboldu

04.08.2022 12:29
Japonya'daki selde 2 kişi kayboldu

Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu selde 200 bin kişiye tahliye çağrısı yapılırken, 2 kişinin kaybolduğu ve birçok evin sular altında kaldığı açıklandı.

Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu selde 200 bin kişiye tahliye çağrısı yapılırken, 2 kişinin kaybolduğu ve birçok evin sular altında kaldığı açıklandı.

Japonya'nın Fukui, Yamagata, Niigata, Fukushima, Ishikawa ve Toyama eyaletlerinde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelan felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği bilgisini aldıklarını söyledi. Yamagata ve Niigata eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde birçok evin toprak kaymalarından zarar gördüğü bilgisini paylaşan Matsuno, çok sayıda nehir yatağında taşkın meydana geldiğini ifade etti.

Öte yandan, Fukushima eyaletindeki bir nehrin üzerinden geçen demiryolu köprüsünün çökmesi nedeniyle tren seferleri iptal edilirken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan 200 bin kişiye tahliye çağrısında bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) önümüzdeki 24 saatlik süreçte rekor düzeyde yağış beklendiğini açıklarken, yetkililer muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Hayatı felç etmişti

Bu sabah saatlerinde Japonya'nın farklı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yağış gözlenmiş, JMA birçok bölge için 1. derece sel ve heyelan riski uyarısı yayınlamıştı. Sabah itibarıyla nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaşırken, bazı hızlı tren seferlerinin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, Kabine, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'daki selde 2 kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'daki selde 2 kişi kayboldu - Son Dakika
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