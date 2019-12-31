Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a giden Ghosn için açıklama: Yasal yollarla geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a giden Ghosn için açıklama: Yasal yollarla geldi - Son Dakika Dünya

Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a giden Ghosn için açıklama: Yasal yollarla geldi

6 saat önce

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Renant-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı "Carlos Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini" açıkladı. Açıklamada, Ghosn hakkında yasal işlem gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekildi.

Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a giden Ghosn için açıklama: Yasal yollarla geldi, System.String[]

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı "Carlos Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini" açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Nissan'ın eski yöneticisi Lübnan vatandaşı Ghosn'un başkent Beyrut'ta bulunduğuna dair haberler üzerine yazılı açıklama yayımladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Nissan, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:35 
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