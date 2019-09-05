Son Dakika Haberleri: - Japonya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü- Kamyon Trenle Çarpıştı
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- Japonya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü- Kamyon Trenle Çarpıştı

1 saat önce

- Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü Kamyon trenle çarpıştıTOKYO - Japonya'da bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı.

- Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü

Kamyon trenle çarpıştı

TOKYO - Japonya'da bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralandı.

Kaza, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yakınlarındaki Yokohama'da bugün yerel saatle 11.40'ta meydan geldi. Bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyon alev alırken, trenin vagonlarında da ciddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Keikyu Kawasaki ve Kamiooka istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:02 Kaynak: İHA
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