Son Dakika Haberleri: Japonya'da Feribot "Deniz Canlısına" Çarptı

Japonya'da Feribot "Deniz Canlısına" Çarptı

7 dakika önce

Japonya'da bir feribotun "deniz canlısına" çarpması sonucu en az 80 kişi yaralandı.

Japonya'da Feribot
Japonya'da bir feribotun "deniz canlısına" çarpması sonucu en az 80 kişi yaralandı.

Kyodo'nun haberine göre, Japon Sahil Güvenliği, Niigata limanından kalkan feribotun Japon Denizinde Sado Adası açıklarında bir "deniz canlısına" çarptığını, kazada 5'i ağır 80'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Kıç bölümünde 15 santimetrelik çatlağa ve hidrofil kanatlarda hasara neden olan kazadan sonra feribotun yoluna devam ederek Ryotsu Limanı'na vardığı belirtildi.

Feribotta kaza sırasında 121 yolcu ve 4 kişilik mürettebat bulunduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Kyodo, Japon, Japonya, Güncel
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