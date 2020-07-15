Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu - Son Dakika

Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu

Japonya'nın Yokohama kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Horizon Japan International School'un (HJIS) önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Japonya'nın Yokohama kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Horizon Japan International School'un (HJIS) önünde protesto gösterisi düzenlendi. Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Japonya'daki temsilcileri, FETÖ'nün kuruluşlarından HJIS'nin önünde terör örgütünü protesto etti. Grup adına konuşma yapan derneğin Saitama Temsilcisi Ramazan Çetinkol, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınadı ve Türk milletinin şanlı mücadelesiyle engellenen hain girişim sonucu verilen şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Çetinkol, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e sadık teröristlerin, 4 yıl önce Türkiye'deki anayasal düzeni yıkmak için kanlı terör eylemleri düzenlediklerini söyledi. FETÖ'nün hem Japonya'da hem küresel düzeyde etkisini genişletmeyi amaçladığını belirten Çetinkol, örgütün bulunduğu her ülke için güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi. Yokohama limanındaki halka açık parktan polis kontrolünde okul binasının önüne yürürken İstiklal Marşı okuyan grup, ellerinde Türk ve Japon bayrakları taşıdı. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehit düşen 251 kişinin fotoğrafı, grupla hareket halindeki kamyonetin yan cephesinde gösterildi. Şehitlerin hatırasına 251 adet gülü okulun giriş kapısına bırakan grup, gösterilerini mehter marşı ve dombra melodileriyle sonlandırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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