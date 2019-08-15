Japonya'da fırtına alarmı: Yarım milyon kişiye tahliye çağrısı; uçak ve tren seferleri iptal
1 saat önce
Japonya'nın batı bölgeleri şiddetli yağışa teslim olurken yetkililer yaklaşmakta olan tropik Krosa fırtınası nedeniyle alarm verdi. Yarım milyon insanın evlerini tahliye etmesi uyarısı yapılırken yüzlerce tren ve uçak seferi iptal edildi.
Japonya
'nın batı bölgeleri şiddetli yağışa teslim olurken yetkililer yaklaşmakta olan tropik Krosa fırtınası nedeniyle alarm verdi. Yarım milyon insanın evlerini tahliye etmesi uyarısı yapılırken yüzlerce tren ve uçak seferi iptal edildi.
Japon yetkililer, cuma sabahı gelmesi beklenen fırtına ve olası bir sel baskını nedeniyle 584 bin insanın tahliye edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:03
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