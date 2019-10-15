Son Dakika Haberleri: Japonya'da fırtınadan kaçan evsizler barınağa alınmadı
Son Dakika Güncel Japonya'da fırtınadan kaçan evsizler barınağa alınmadı

Japonya'da fırtınadan kaçan evsizler barınağa alınmadı

21 dakika önce

Japonya'yı hafta sonu vuran Hagibis Tayfunu'nun getirdiği fırtına ve yağıştan kaçan iki evsizin barınağa alınmaması ülkede tartışmaya neden oldu.

Japonya'da fırtınadan kaçan evsizler barınağa alınmadı, System.String[]

Japonya'yı hafta sonu vuran Hagibis Tayfunu'nun getirdiği fırtına ve yağıştan kaçan iki evsizin barınağa alınmaması ülkede tartışmaya neden oldu.

BBC'de yer alan habere göre, ülkenin birçok bölgesinde etkili olan Hagibis Tayfununun beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle başkent Tokyo'da barınağa sığınmak isteyen iki evsiz, ikametgahları olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Evsizlerden 64 yaşındaki Asahi Şimbun, sığınağa alınmadığı için geceyi bir binanın yanında şemsiyesinin altında geçirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, Başbakan Abe Şinzo parlamentoda yaptığı açıklamada barınakların herkese açık olması gerektiğine işaret ederek, olayın detaylı olarak inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Tayfun nedeniyle ölü sayısı 72'ye çıktı

CNN'de yer alan habere göre, Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığı, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarılmıştı.

En az 230 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde, asker, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 110 bin civarında kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:16:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da fırtınadan kaçan evsizler barınağa alınmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]