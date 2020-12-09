Japonya'da fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki iki bin konteyner devrildi - Son Dakika

Japonya'da fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki iki bin konteyner devrildi

09.12.2020 15:47
Japonya'da fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki iki bin konteyner devrildi, System.String[]

Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi.

Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi.

ABD'den Japonya'ya gitmek için yola çıkan ONE Apus isimli kargo gemisinin , bin 816 konteynerı Pasifik Okyanusu'nda yakalandığı fırtına sonucu gemiden devrilerek kayboldu. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.

KONTEYNIRLARIN İÇİNDE TEHLİKELİ MADDELERDE YER ALDI

Sekiz günlük bir yolculuğun ardından Salı günü Japonya'nın Kobe Limanı'na güvenle ulaşan gemideki hasarın sonucunu ortaya çıkarmak ve böyle bir kaybın bir daha yaşanmaması için  tüm yönleriyle güvenlik incelemesi yapıldığı belirtildi. 14 bin konteyner taşıma kapasitesi olan geminin yolculuğu sırasında şiddetli dalgalarla karşılaştığı açıklanırken, kaybolan yüzlerce konteyner arasında 54'ü havai fişek, sekizi pil ve ikisi sıvı etanol olmak üzere tehlikeli madde taşıyan toplam 64 konteynerın kaybolduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Fırtına, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Japonya'da fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki iki bin konteyner devrildi - Son Dakika


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