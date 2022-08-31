Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra ilk kez polis merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra ilk kez polis merkezi açıldı

31.08.2022 07:38
Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra ilk kez polis merkezi açıldı

Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santraline ev sahipliği yapan ilçede 11 yıl 5 ay sonra ilk kez bir polis merkezi hizmete girdi.

Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santraline ev sahipliği yapan ilçede 11 yıl 5 ay sonra ilk kez bir polis merkezi hizmete girdi.

2011'de nükleer sızıntının yaşandığı Fukuşima Dai-içi santralinin yer aldığı bölgede tahliye uyarıları aşamalı şekilde kaldırılmaya devam ediyor.

Radyoaktivite nedeniyle bölgede verilen tahliye uyarılarıyla "hayalet kente" dönen Futaba ilçesinde 11 yıl 5 ay sonra ilk kez polis merkezi açıldı.

Açılışı için tören düzenlenen polis merkezi, okyanus kıyısındaki santralin 3 kilometre kuzeybatısında, Futaba'nın meskun bir mahalinde hizmete girdi.

Merkeze görevlendirilen tek polis memuru Umemiya Hirotaka, "Sakinlerin emniyetli dönüşü sağlanabilsin diye huzuru koruyup ilçeye destek vereceğim" dedi.

Bölge sakinleri

Mart 2011'deki deprem ve tsunami sonrası nükleer tesiste yaşanan sızıntı sonrası, kıyı ilçeleri Futaba ve Okuma'yı bağlayan polis merkezi ivedilikle kapatılmıştı.

Düşük radyasyon seviyelerinin kaydedilmesi sonrası halka, Mart 2020 sonrası ilçenin bu bölgelerine girişe izin verilirken, yeniden iskana izin verilmemişti.

Temmuz 2022 itibarıyla, ilçe nüfusunun yüzde 60'ına denk gelen, yaklaşık 1450 hanedeki 3 bin 500 kişi Futaba ilçe sakini olarak kütük kaydını güncellemişti.

11,5 yıl sonra merkezi hükümet bu hafta içi, Futaba'nın kuzeydoğusunda tahliye uyarılarını kaldırırken, bölge sakinlerinin bir kısmı geri dönmeye hazırlanıyor.

YORUMLAR
500
Japonya'da çocuk istismarına 20 yıl hapis Japonya'da çocuk istismarına 20 yıl hapis Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi Japonya Başbakanı Kişida, Abe için resmi cenaze töreni gerektiğini savundu Japonya Başbakanı Kişida, Abe için resmi cenaze töreni gerektiğini savundu
Kaynak: AA

Fukuşima, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra ilk kez polis merkezi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:19 İstanbul'dan sonra Ankara'da da okul servis ücretlerine zam! En kısa mesafe ücreti yıllık 5 bin lirayı aştı
11:55 Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek
11:33 Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi
11:34 Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı
11:24 AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası! "AK Parti kapatılacak, terör örgütü diyecekler" ifadelerini kullanmıştı
11:20 Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...
11:14 Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu
11:12 Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var
12:49 TEI TF6000 geliyor! Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım başladı
11:02 Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 13:46:01. #1.13#
SON DAKİKA: Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra ilk kez polis merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement