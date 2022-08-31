Japonya 'da Fukuşima Dai-içi nükleer santraline ev sahipliği yapan ilçede 11 yıl 5 ay sonra ilk kez bir polis merkezi hizmete girdi.

Kaynak: AA

Fukuşima, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra ilk kez polis merkezi açıldı - Son Dakika

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