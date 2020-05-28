Japonya'da futbol ve beyzbol ligleri yeniden başlıyor - Son Dakika

Japonya'da futbol ve beyzbol ligleri korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen OHAL'in sona ermesinin ardından yeniden başlıyor. Maçlar, tedbir amacıyla seyircisiz olarak oynanacak.

Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) sona ermesiyle hayat yavaş yavaş normale dönerken, profesyonel futbol ve beyzbol liglerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı açıklandı. Ülkenin profesyonel futbol ligi olan J Lig'in 27 Haziran ya da 4 Temmuz'da devam edeceği belirtilirken, federasyonun kesin takvimi cuma günü açıklayacağı ifade edildi. Maçların seyircisiz olarak oynanacağını kaydeden yetkililer, yakın bölgelerin takımlarının birbirleriyle gerçekleştirecekleri müsabakalar sayesinde, seyahatlerin de azaltılmaya çalışılacağını vurguladı. Japonya profesyonel beyzbol sezonu da 19 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak.

FUTBOL SEZONUNA ARA

21 Şubat'ta başlayan J Lig kısa süre sonra korona virüs salgını nedeniyle müsabakalara ara verildiğini açıklamış, salgının zirve yaptığı dönemde henüz başlamamış olan beyzbol sezonu da Covid-19 riski nedeniyle açılamamıştı.

Spor camiasını da etkiledi

Daha önce Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın korona virüse yakalandığı açıklanmış, beyzbol takımı Hanshin Tigers oyuncuları Shintaro Fujinami, Hayata Ito ve Kenya Nagasaka da Covid-19 testinde pozitif sonuç vermişti.

(İHA)