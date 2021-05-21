Japonya'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi - Son Dakika

Japonya'nın başkenti Tokyo'da " Gazze'ye özgürlük" gösterisi düzenlendi.

Tokyo'daki Müslümanlar, cuma namazı sonrası Çiyoda bölgesinde buluştu.

Nakayoşi Park'tan hareket eden eylemciler, İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine yürüdü.

Mısır, Endonezya, Pakistan ve Türkiye bayrakları taşıyan göstericiler, büyükelçilik binasının yer aldığı sokağa alınmadı.

Burada eylemciler, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar etti.

Bazı eylemciler, büyükelçiliğe teslim edilmek üzere koruma görevlilerine İsrail'in saldırılarının kınandığı bir mektup verdi.

"Terörist İsrail" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, olaysız dağıldı.