Japonya'da, gemideki vatandaşlarımız için gerekenler yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da, gemideki vatandaşlarımız için gerekenler yapılıyor - Son Dakika

Japonya'da, gemideki vatandaşlarımız için gerekenler yapılıyor

6 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko tarafından yapılan açıklamada, "Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarımızla büyükelçiliğimiz sürekli irtibat halinde ve gerekenleri yapıyoruz" dedi.

Japonya'da, gemideki vatandaşlarımız için gerekenler yapılıyor, System.String[]

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko tarafından yapılan açıklamada, " Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarımızla büyükelçiliğimiz sürekli irtibat halinde ve gerekenleri yapıyoruz" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, "Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarımızla büyükelçiliğimiz sürekli irtibat halinde ve gerekenleri yapıyoruz. Konuyla ilgili doktorlarımız, Sağlık Bakanlığımız, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Teşkilatımız koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan gemideki ilk taramalarda 20 kişide korona virüsüne rastlanmıştı. Bunun üzerine karantinanın, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı. Gemideki vaka sayısının 61'e çıkmasının ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rusya duyurdu: Suriye, 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı
Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davası' sanığına tahliye kararı verildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığından bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt Açıklaması

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da, gemideki vatandaşlarımız için gerekenler yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]