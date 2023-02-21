Japonya'da gizemli küre alarmı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da gizemli küre alarmı

21.02.2023 15:45
Japonya'da gizemli küre alarmı

Japonya'nın Shizuoka eyaletine bağlı Hamamatsu şehrindeki sahilde bulunan gizemli metal küre yetkilileri alarma geçirdi.

Japonya'nın Shizuoka eyaletine bağlı Hamamatsu şehrindeki sahilde bulunan gizemli metal küre yetkilileri alarma geçirdi.

Japonya'nın Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu şehri sahilinde gizemli metal bir küre bulundu. Yetkililere alarma geçiren olayda, yaklaşık 1.5 metre çapındaki kürenin sahilde görüldüğü ihbarını alan emniyet güçleri, mayın şüphesi ile bölgeye bomba imha ekibi sevk etti. Yapılan teknik incelemede, metal kürenin içinin boş olduğu ve patlama riski taşımadığı belirlenirken, cismin ne olduğunu ve bölgeye nasıl ulaştığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Japonya'da gizemli küre alarmı! Bölgeye bomba imha ekibi sevk edildi Japonya'da gizemli küre alarmı! Bölgeye bomba imha ekibi sevk edildi Uzmanından öneri: 'Yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmek gerekiyor' Uzmanından öneri: 'Yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmek gerekiyor'

Shizuoka, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da gizemli küre alarmı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay nerede?" diyenlere sert çıktı: Bunlar ahlaksız, namussuz, adi
15:23 Celal Şengör, İstanbul'da iki noktaya dikkat çekti: Buralarda depremin şiddeti 9'a çıkacak
15:12 Dört gözle beklenen Zakharyan'dan Galatasaray taraftarını üzen haber: Böyle bir seçenek yok
13:58 4 büyük deprem, binlerce can kaybı! Yıkımın bir gecede katlandığı Hatay havadan görüntülendi
15:11 AFAD, deprem bölgesinden gelen acı haberler sonrası genelge yayımladı! Hasarlı yapılara girmek için izin şartı getirildi
14:42 HDP İstanbul İl binasına girerek etrafa zarar veren bir kişi gözaltına alındı
14:49 Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile depremzedelere yardım maçı yapacak
14:39 Koca koca evler kağıt gibi yıkılıp kum yığını haline geldi! Videoyu izleyen herkes aynı soruyu soruyor
14:34 Kılıçdaroğlu deprem haberini aldıktan sonra yaşadıklarını anlattı: Anladım ki ben o an itibarıyla o aynı Kemal değilim
14:28 Devam edem depremler sonrasında Gaziantep'te kritik bir karar alındı: Ağır hasarlı binalardan eşya alımı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2023 16:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da gizemli küre alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement