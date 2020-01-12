Japonya'da görme engelli yolcu trenin altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da görme engelli yolcu trenin altında kaldı - Son Dakika

Japonya'da görme engelli yolcu trenin altında kaldı

6 saat önce

Japonya'da tren istasyonunda raylara düşen görme engelli yolcu, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Japonya'da görme engelli yolcu trenin altında kaldı, System.String[]

Japonya'da tren istasyonunda raylara düşen görme engelli yolcu, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Japonya'nın başkenti Tokyo'da görme engelli bir yolcu, tren istasyonunun platformundan demiryolu hattına düştü. Tokyo polisinden edinilen bilgiye göre, bir şirkette çalışan Masakuza Mori (53) dün Nippori İstasyonu'na gelerek trene binmek istedi. Elindeki bastonla platform kenarında yürümeye başlayan görme engelli yolcu, demiryolu hattına düştü. Mori, o anda istasyona gelen bir trenin altında kalarak hayatını kaybetti.


Görme engelli yolcular için tasarlanan sarı güvenlik şeritlerinin bulunduğu istasyonda, platform ile vagonlar arasına erişimi sınırlayan ve bazı istasyonlarda bulunan platform kapılarından ise bulunmadığı görüldü. - TOKYO

Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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