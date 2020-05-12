Japonya'da gözler perşembe gününde - Son Dakika

Japonya'da hükümetin korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında hayata geçirilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bazı bölgelerde son bulup bulmayacağına dair kararı perşembe günü vermesi bekleniyor.

Japonya'da hayatı durma noktasına getiren ölümcül korona virüs salgını nedeniyle süresi uzatılan OHAL ile ilgili gözler hükümete çevrilmişken, konuyla ilgili açıklama Japonya Başbakanı Shinzo Abe'den geldi. Dün mecliste konuşan Abe, virüsün yayılış hızının yavaşladığı bölgelerde OHAL'in devam edip etmeyeceğine dair kararı vermek için Perşembe günü hükümete danışmanlık yapan uzman kurulu ile bir araya geleceğini söyledi. Hükümetin 47 eyaletin 34'ünde olağanüstü hali kaldırmayı planladığı belirtilirken, şimdiye dek durumun kritik olduğu ancak son günlerde günlük vaka sayısında düşüş gözlenen Tokyo ve Osaka dahil 13 eyalete ilişkin de yeni bir karar beklendiği ifade edildi. Sosyal ve ekonomik faaliyetleri salgın kontrol önlemleri ile dengeli bir şekilde yeniden başlatmayı düşünen hükümetin, dört ekonomi uzmanını da danışma kuruluna davet etmesi bekleniyor.

SÜRESİ UZATILMIŞTI

Japonya'da hükümet artan korona virüs vakaları karşısında 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Başbakan Shinzo Abe'nin 6 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladığı OHAL, son olarak 31 Mayıs'a dek uzatılmıştı. Hükümet, uygun şartların oluşması halinde kararın 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceğini açıklamıştı.

(Burak Ersoy/İHA)