- Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı- Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon - Son Dakika

- Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı- Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon

12.11.2020 16:22

- Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı, salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

- Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı

Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon

TOKYO - Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı, salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün doğrulanan bin 643 yeni vak'a, ülkedeki bilançoyu 114 bin 520'ye taşıdı.

Son günlerde yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 enfeksiyonlarıyla gündeme gelen Japonya'dan bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülke genelinde salgın başından bu yana görülen en yüksek vak'a sayısına ulaşıldı. Bugün tespit edilen rekor sayıdaki bin 643 enfeksiyon, ülkedeki toplam bilançoyu 114 bin 520'ye taşırken, 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da bin 884'e yükseldi.

Rekor aşıldı

İlk korona virüs vak'asının 16 Ocak tarihinde doğrulandığı Japonya'da, günlük enfeksiyon sayısı daha önce 7 Ağustos'ta bin 605'e ulaşarak rekor kırmış, dün ise vak'aların bin 500'ü aşması üzerine uzmanlar üçüncü dalga ihtimaline dikkat çekmişti.

- Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı- Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon
- Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı- Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon
- Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı- Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon
- Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı- Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon

Koronavirüs, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı- Salgının başından bu yana en ağır bilanço: Bin 643 yeni enfeksiyon - Son Dakika


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