- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka - Son Dakika

- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka

14.11.2020 15:58

- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka Japonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen bin 733 yeni vaka ile günlük vaka sayısında üç gün üst üste rekor kırdı.

- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı

Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka

TOKYO - Japonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen bin 733 yeni vaka ile günlük vaka sayısında üç gün üst üste rekor kırdı.

Günlük korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan patlamayla "salgında yeni dalga" korkusu yaşanan Japonya'da Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerden endişeleri arttıran yeni veriler geldi. Ülke genelinde tespit edilen yeni vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak bugün bin 733 olarak kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 117 bin 973'e yükseldi. Toplam bilançoya daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan kişiler ile havaalanı karantinalarında tespit edilen enfeksiyonların dahil olduğu belirtildi. Bugün 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise bin 900'e ulaştı.

Rekor üstüne rekor

İlk korona virüs vakasının 16 Ocak'ta tespit edildiği Japonya'da, günlük vaka sayısı geçtiğimiz Perşembe bin 660'a dayanarak en yüksek seviyeye ulaşmış, dün tespit edilen bin 704 yeni vaka ile söz konusu rekor tazelenmişti. Bugün kayda geçen bin 733 yeni enfeksiyon ile ülkede üç gün üst üste vaka rekoru kırılmış oldu.

- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka
- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka
- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka
- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Japonya, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı Vicdansız baba çocuklarını odaya kapatıp kemerle dövdü, o anları da kayda alıp karısına gönderdi Başkan can derdinde kurmayları koltuk! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı, yakalanınca utanmadan tepki gösterdi
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı: Kazazedelerden biri kuzeni çıktı İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı: Kazazedelerden biri kuzeni çıktı         
14:52
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart         
14:26
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada         
13:41
Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu         
13:05
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum         
11:54
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Duyarlı hırsız! Soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu Duyarlı hırsız! Soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu         
10:02
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 16:08:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı- Salgında yeni zirve: bin 733 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei