Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı tırmanışta - Son Dakika

Japonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 451 yeni vaka kaydedilirken, vakalardaki hızlı artışla gündeme gelen ve bugün 878 enfeksiyon bildirilen Osaka'da ise Eyalet Valiliği sağlık sistemi üzerinde oluşan baskı nedeniyle tıbbi acil durum ilan etti.

Covid-19 vaka sayılarındaki artış üzerine ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 21 Mart'ta ülke genelinde sona erdiği Japonya'da vakalar yeniden tırmanışa geçti. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkedeki günlük vaka sayısı Tokyo ve Osaka dahil 11 eyalette olağanüstü halin yürürlükte olduğu 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak bugün 3 bin 451 olarak kayda geçti. Son veri ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 494 bin 160'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 30 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 9 bin 326'ya ulaştı.

OSAKA'DA TIBBİ ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Son günlerde Covid-19 vakalarındaki hızlı artışla gündeme gelen ve bugün 878 enfeksiyon bildirilen Osaka'da ise Eyalet Valiliği sağlık sistemi üzerinde oluşan baskı nedeniyle tıbbi acil durum ilan etti. Vali Hirofumi Yoshimura bugün yaptığı açıklamada, olimpiyat meşalesi koşusunun Osaka ayağının da enfeksiyon sayılarındaki artış nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Yoshimura'nın kararını desteklediklerini belirten Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi CEO'su Toshiro Muto da olimpiyat meşalesinin kalabalık kitlelerin toplanabileceği yollar yerine Expo Anıtı Parkı'nda taşınacağını söyledi.

"EN BÜYÜK KRİZ"

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Toshio Nakagawa ise ülkedeki Covid-19 vakalarına dair mevcut durumu salgın başından bugüne kadarki en büyük kriz olarak nitelendirdi. Daha bulaşıcı mutasyonların enfeksiyonların ana kaynağı haline geldiğini belirten Nakagawa, durumun çok ciddi olduğunu ve başka bir olağanüstü hal ilanını gerektirebileceğini ifade etti.

(Burak Ersoy/İHA)