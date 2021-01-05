- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika

- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

05.01.2021 13:57

- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 4 bin 883'e ulaştı.

- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

TOKYO - Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 4 bin 883'e ulaştı. Hükümetin bu hafta olağanüstü hal ilan etmeyi planladığı ülkede riskli eyaletler alarma geçti.

Covid-19 salgınında kritik dönem geçiren Japonya'da günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre günlük vaka sayısı bugün ilk kez 4 bin sınırını aşarak 4 bin 883'e ulaştı. Son veriler ülke genelindeki toplam vaka sayısını 254 bin 124'e taşırken, son 24 saatte 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 3 bin 741'e yükseldi.

Eyaletler alarmda

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın dün durumu kritik olan eyaletlerde OHAL ilan etmeyi düşündüklerini açıklamasının ardından Tokyo ve çevresindeki 3 eyaletin valileri harekete geçti. Tokyo, Kanagawa, Saitama ve Chiba eyaletleri, halka yerel saatle 20.00 sonrası mecburi olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısı yapma kararı aldı. Restoranlardan da aynı saatte kapanmalarının talep edilmesine karar verildi.

Tokyo Valisi Koike: "Çaba gerekiyor"

Tokyo Valisi Yuriko Koike salgında farklı bir aşamaya gelindiğini belirterek, "İnsan trafiğini azaltmak ve sosyal teması engellemek dahil enfeksiyon riskini azaltmak için çaba sarf edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kanagawa Valisi Yuji Kuroiwa ise Covid-19 hastalarına yer açmak için eyaletteki hastanelere acil olmayan ameliyatları erteleme çağrısında bulundu.

Covid-19 ile mücadele ilk sırada

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da bugün iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin toplantısında yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadelenin öncelikleri olduğu mesajını verdi. Suga, "Halkın hükümetten ve iktidar partisinden beklediği güvenlik ve umut duygusu. Korona virüs ile mücadeleyi ilk sıraya koyacağız ve üzerinde çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

OHAL kararı bekleniyor

Suga dün yaptığı açıklamada, "Tokyo ve çevresindeki üç eyaletteki yeni vaka sayısı ulusal toplamın yaklaşık yarısını oluşturuyor" diyerek Kanagawa, Saitama ve Chiba'da kritikleşen duruma dikkat çekmişti. Suga, "Durumu ciddiye alıyoruz ve daha güçlü bir mesajın gerekli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu bölgelerde OHAL ilanını düşündüklerini kaydeden Suga'nın, hükümetin konuya dair kararını Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
- Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika


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