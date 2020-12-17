Japonya'da günlük Covid-19 vakaları yeni rekor kırdı - Son Dakika

Japonya'da günlük Covid-19 vakaları yeni rekor kırdı

17.12.2020 13:57
Japonya'da günlük Covid-19 vakaları yeni rekor kırdı, System.String[]

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı yeni bir rekor kırarak 3 bin 202'ye ulaştı.

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı yeni bir rekor kırarak 3 bin 202'ye ulaştı.

Korona virüs salgınının son 1 ayda yeniden etkisini artırdığı Japonya'da, pandeminin başından bu yana bir ilk gerçekleşti. Günlük Covid-19 vakalarının sayısı yeni bir rekor kırarak 3 bin 200 sınırını aştı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede bugün kayda geçen enfeksiyon sayısı 3 bin 202 olurken, ülkede korona virüse yakalanan kişi sayısı 191 bin 638 oldu.

Öte yandan son 24 saatte 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı da 2 bin 792'ye ulaştı.

TOKYO ALARMDA

Başkent Tokyo'da bugün şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşan günlük enfeksiyonların sayısı 822 olurken, dev metropolün yönetimi uzman görüşleri doğrultusunda sağlık sitemi ile ilgili alarm seviyesini en yükseğe çıkarma kararı aldı. Kararda, yatan hasta sayısındaki artışın hastanelerin düzenli tıbbi bakım sağlamasını zorlaştırmasının etkili olduğu bildirildi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı geçtiğimiz Cumartesi günü ilk kez 3 bin sınırını aşarak rekor kırmış, tehlikeli gidişatı önlemeye yönelik adım atan hükümet ekonomiyi canlandırmak üzere uygulanan "seyahate çık" kampanyasının 28 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde askıya alınacağını duyurmuştu. Başbakan Yoshihide Suga insanlara yeni yıl tatilindeki seyahat planlarını gözden geçirme çağrısı yapmış, yerel otoriteler de evde kal çağrılarını yinelemişti.

-İHA-

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da günlük Covid-19 vakaları yeni rekor kırdı - Son Dakika


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