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Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 4 aydır ilk kez 13 bini geçti - Son Dakika

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 4 aydır ilk kez 13 bini geçti

13.01.2022 08:08
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 4 aydır ilk kez 13 bini geçti

Japonya'da Eylül 2021 sonrası ilk kez günlük Kovid-19 vakalarının 13 bini geçtiği bildirildi.

Japonya'da Eylül 2021 sonrası ilk kez günlük Kovid-19 vakalarının 13 bini geçtiği bildirildi.

Ülkede 9 Eylül 2021 sonrası ilk kez, son bir günde 13 bini aşkın vaka kaydedildi. Vakaların 2 bin 100'den fazlası Tokyo'da saptandı.

Salgının 6. dalgasına giren ve 4 Ocak'ta sadece 1000 civarında vaka saptanan Japonya'da son bir günlük sayılar, yerel idarelerde endişeleri artırdı.

Başkentte vakaların yükselişi sonrası Tokyo Metropol Valiliği, Eylül 2021 sonrası ilk kez Kovid-19 uyarı seviyesini yükseltti.

Salgınla mücadelede Yamaguçi, Hiroşima ve Okinawa'da ise kısmi olağanüstü hal sürüyor.

Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Bakan Yamagiwa Daişiro, iş dünyası liderlerinden, personellerinin "evden çalışma" imkanlarını artırmalarını istedi.

Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkanı Tokura Masakazu ise talebe yönelik, yakın temas sahiplerinin karantina sürelerinin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 793 bin 265'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 424'e yükseldi.

Ülke genelinde, 105 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 4 aydır ilk kez 13 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 4 aydır ilk kez 13 bini geçti - Son Dakika
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