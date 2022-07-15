Japonya Başbakanı Kişida Fumio, vaka sayılarının artmasına karşın henüz bir kısıtlama planı olmadığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde - Son Dakika

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