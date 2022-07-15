Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde - Son Dakika
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Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde

15.07.2022 18:08
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde

Japonya'da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı.

Japonya'da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı.

Kyodo News'ün haberine göre, ülkede, bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayılarında artış gözlendi.

Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 104 bine çıktı, böylelikle ülkede 5 ay sonra Kovid-19 vakaları 100 bini aştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, vaka sayılarının artmasına karşın henüz bir kısıtlama planı olmadığını aktardı.

Ülkede, tespit edilen vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla iki katına çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya'da, dün kaydedilen 90 bin vaka ile toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu aşmıştı.

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Kaynak: AA

Kyodo News, Omicron, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde - Son Dakika
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