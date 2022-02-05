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Japonya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı ilk kez 100 bini geçti - Son Dakika

Japonya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı ilk kez 100 bini geçti

05.02.2022 14:06
Japonya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı ilk kez 100 bini geçti

Japonya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 bini aştı.

Japonya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 bini aştı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Japonya'da son 24 saatte 100 bin 949 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylelikle ülkede virüsün ilk saptandığı Ocak 2020'den bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aşmış oldu.

Son bir günde başkent Tokyo'da 21 bin 122, güneydeki Osaka kentinde 10 bin 918 vaka saptandı.

Ülke geneli 47 eyalette kayda geçen son vakalarla, toplam vaka sayısı 3 milyon 226 bin 201'e yükseldi.

Vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak'ta 2 milyonu, 3 Şubat'ta 3 milyon sınırını geçmişti.

Japonya hükümeti, salgına karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) Ocak sonunda 34 eyalete genişletmişti.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı ilk kez 100 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı ilk kez 100 bini geçti - Son Dakika
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