Japonya'da Hagibis tayfunu: 1 milyon kişiye tahliye tavsiyesi
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Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis tayfunu hayatı durma noktasına getirdi.
Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis tayfunu hayatı durma noktasına getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:31
Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı