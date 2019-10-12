Son Dakika Haberleri: Japonya'da Hagibis tayfunu: 1 milyon kişiye tahliye tavsiyesi
Son Dakika Dünya Japonya'da Hagibis tayfunu: 1 milyon kişiye tahliye tavsiyesi

Japonya'da Hagibis tayfunu: 1 milyon kişiye tahliye tavsiyesi

40 dakika önce

Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis tayfunu hayatı durma noktasına getirdi.

Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis tayfunu hayatı durma noktasına getirdi.

Japonya'da Hagibis tayfunu: 1 milyon kişiye tahliye tavsiyesi

Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:31 
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