Son Dakika Haberleri: Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 74'e çıktı
Son Dakika Dünya Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 74'e çıktı

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 74'e çıktı

1 saat önce

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı.

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 74'e çıktı, System.String[]

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı. 10 kişinin hala kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 74'e çıktığı Hagibis Tayfunu'nda, 14 bin evi sel bastığı, 110 bin eve ise su verilemediği belirtildi. Birçok bölgede ise elektrik kesintilerinin yaşandığı açıklandı.

Yetkililer, yağışların sürebileceğini belirtirken, çok az miktarda yağışın dahi sel oluşumuna ve toprak kaymalarına neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.


Japonya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:33 Kaynak: DHA
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