Son Dakika Haberleri: Japonya'da Hagibis Tayfunu'ndan dolayı ölenlerin sayısı 68'e ulaştı
Son Dakika Dünya Japonya'da Hagibis Tayfunu'ndan dolayı ölenlerin sayısı 68'e ulaştı

Japonya'da Hagibis Tayfunu'ndan dolayı ölenlerin sayısı 68'e ulaştı

31 dakika önce

Japonya'yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda 68 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da Hagibis Tayfunu'ndan dolayı ölenlerin sayısı 68'e ulaştı, System.String[]

Japonya'yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda 68 kişi hayatını kaybetti.


Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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Japonya, İtfaiye, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:42 
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Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
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