Son Dakika Haberleri: Japonya'da hagibis tayfunu'nunda ölü sayısı 43'e çıktı
Son Dakika Dünya Japonya'da hagibis tayfunu'nunda ölü sayısı 43'e çıktı

Japonya'da hagibis tayfunu'nunda ölü sayısı 43'e çıktı

40 dakika önce

Japonya'nın doğu ve kuzeydoğusunda meydana gelen Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 43'e çıkarken; yaralı sayısının 202 olduğu açıklandı.

Japonya'da hagibis tayfunu'nunda ölü sayısı 43'e çıktı, System.String[]

Japonya'nın doğu ve kuzeydoğusunda meydana gelen Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 43'e çıkarken; yaralı sayısının 202 olduğu açıklandı.

Hagibis Tayfunu, Japonya'da hayatı felç etti. 43 kişinin öldüğü, 202 kişinin yaralandığı ve 16 kişinin kayıp listesine alındığı tayfunda, 21 nehrin de taştığı belirtildi. Hokuriku bölgesindeki hızlı trenlere ait bakım tesisinin tamamen sular altında kaldığı belirtilirken; Doğu Japonya Demiryolları, 10 trenin ve 120 vagonun sel sebebiyle hasar gördüğünü duyurdu.

Ayrıca, ülkenin riskli bölgelerinde vatandaşların tahliyelerinin sürdüğü bildirildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
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