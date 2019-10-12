Son Dakika Haberleri: Japonya'da Hagibis tayfununa ilk kurban: Yaklaşık 1 milyon kişinin evini tahliye etmesi istendi
Son Dakika Dünya Japonya'da Hagibis tayfununa ilk kurban: Yaklaşık 1 milyon kişinin evini tahliye etmesi istendi

Japonya'da Hagibis tayfununa ilk kurban: Yaklaşık 1 milyon kişinin evini tahliye etmesi istendi

10 dakika önce

Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis tayfunu daha şimdiden bir kişinin ölümüne yol açarken, yaklaşık 1 milyon kişinin önlem amacıyla yaşadığı yeri tahliye etmesi istendi.

Japonya'da Hagibis tayfununa ilk kurban: Yaklaşık 1 milyon kişinin evini tahliye etmesi istendi, System.String[]

Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis tayfunu şimdiden bir kişinin ölümüne yol açarken, yaklaşık 1 milyon kişinin önlem amacıyla yaşadığı yeri tahliye etmesi istendi.


Tokyo yakınlarındaki Chiba'da şiddetli rüzgarın bir arabayı devirmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yine aynı kasabada aşırı şiddetli rüzgar bazı evlerin çatısının uçmasına neden olurken, en az dört kişi yaralandı.

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Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:21 
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