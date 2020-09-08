Japonya'da Haishen Tayfunu'nun bilançosu netleşiyor - Son Dakika

Japonya'yı vuran Haishen Tayfunu nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ve dün Japonya'yı vuran Haishen Tayfunu'nun neden olduğu zararın bilançosu netleşmeye başladı. Düne kadarki 3 günlük zaman diliminde şiddetli yağışlar, sert rüzgarlar, su baskınları ve toprak kaymalarına neden olan tayfun nedeniyle en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kagoshima eyaletinde yaşayan 70'li yaşlardaki bir kadının tahliye sırasında sokaktaki su kanalına düştüğü ve hastanede yaşamını yitirdiğini doğrulayan yerel otoriteler, Saga eyaletinde bir kişinin ise fırtınaya karşı ev camlarını güçlendirmeye çalışırken pencereden düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

4 kişi kayıp

Pazar günü yoğun yağışın etkili olduğu Miyazaki eyaletinin Shiiba Köyü'nde kaybolan 60'lı yaşlarında bir kadın ile 30'lu yaşlarındaki oğlu ve toprak kayması sonrası kendilerinden haber alınamayan 2 Vietnamlının kayıp olarak kayıtlara geçtiği öğrenilirken, söz konusu kişileri arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtildi. Tayfundan etkilenen bölgelerde yaşayan 100 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tayfun yerini aşırı sıcağa bıraktı

Öte yandan dün gece itibariyle Japonya'da etkisini yitiren tayfunun ardından, bugün ülkenin büyük bölümü yüksek sıcaklık değerlerine teslim oldu. 30-37 derece arasında değişen hava sıcaklıkları konusunda uyaran yetkiler, sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. - TOKYO