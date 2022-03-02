Japonya'da halk, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da halk, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptı

02.03.2022 08:29
Japonya'da halk, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptı

Japonya'da halkın, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen (yaklaşık 17 milyon dolar) bağış yaptığı bildirildi.

Japonya'da halkın, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen (yaklaşık 17 milyon dolar) bağış yaptığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) Genel Başkanı İzumi Kenta ile bir araya geldi.

Büyükelçi Korsunsky, Japon halkının, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptığını belirterek, ülkesine verilen destekten dolayı şükranlarını iletti.

Görüşme sonrası İzumi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Korsunsky'nin ülkesinin yeniden inşası için "büyük miktarda paraya" ihtiyaç duyulacağını söylediğini aktardı.

E-ticaret devi Rakuten Üst Yöneticisi (CEO) Mikitani Hiroşi'nin, Ukrayna'ya yönelik kurduğu insani yardım fonunda ise 1,4 milyar yen (12,1 milyon dolar) toplandığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Japonya meclisi, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan' kararı kabul etti Son dakika haber... Japonya meclisi, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan' kararı kabul etti Japonya'da piyasalar Rusya-Ukrayna savaşından endişe duyuyor Japonya'da piyasalar Rusya-Ukrayna savaşından endişe duyuyor

Japonya, Ukrayna, Tokyo, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da halk, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptı - Son Dakika


Son Dakika
08:19 Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı
08:05 Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi
07:58 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 il için turuncu, 29 il için sarı uyarı
07:47 Biden'dan Rusya'ya yeni yaptırım: ABD hava sahası tüm Rus uçaklarına kapatıldı
07:46 Tarık Mengüç'ün kayınbiraderi ile başı dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı
01:04 Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor
01:01 Messi, eleştirilere artık dayanamıyor! Verilen düşük puanlar takım arkadaşlarının arasında konuşulmaya başlandı
00:50 Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? sorusunu Bakan Çavuşoğlu yanıtladı: İlkesel tutum sergiliyoruz
00:31 Canlı yayın esnasında duyulan siren sesleri yürekleri ağızlara getirdi! Ukrayna bir anda sessizliğe büründü
00:28 Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 08:39:19. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da halk, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement