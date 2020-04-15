Japonya'da halka korona virüsü çağrısı:

Hastanelerde koruyucu ekipman yetersizliği baş gösteren Japonya'da Osaka yerel yönetimi, halktan kullanmadıkları yağmurlukları istedi. Yağmurluklar, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanları tarafından koruyucu giysi olarak kullanılacak.

Korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya'da, OHAL bölgesi Osaka'nın yerel yönetiminden hastanelerde baş gösteren koruyucu ekipman yetersizliğini aşmaya yönelik bir adım geldi. Bölge yönetimi, halka çağrı yaparak koruyucu elbise olarak kullanılmak üzere ihtiyaç fazlası yağmurluklarını istedi. Osaka Belediye Başkanı Ichiro Matsui, bazı sağlık kurumlarında çalışanların korona virüsü hastalarını tedavi ederken çöp poşeti giymek zorunda kaldıklarını belirterek, "Doktorlar enfekte olursa virüsü asla yenemeyiz. Koruyucu giysiden tamamen yoksunuz. Bu yüzden insanların mümkün olduğunca yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çöp poşeti tehlikeli

Matsui, çöp poşetlerinin kafadan giyip çıkarıldığı sırada enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çekerek, torbanın yüzeyine tutunan virüsün ağız ve burna temas ile sağlık çalışanlarına bulaşabileceğini hatırlattı. Doktorların, önden açılan yağmurlukların virüse karşı daha etkin koruma sağlayacağını söylediklerini kaydeden Matsui, "Daha önce hiç kullanmadıkları yağmurlukları olanlardan işbirliği talep ediyoruz. Ayrıca bu tür yağmurlukların stoğunu elinde bulunduran firmalardan normal fiyatı karşılığında satın alabiliriz" şeklinde konuştu.

Posta yoluyla kabul edilecek

Osaka yerel hükümeti ile koordinasyon içinde bölgedeki kamu binalarında yağmurlukları toplamayı planlayan bölge belediyesi, OHAL nedeniyle yapılan "evde kalın" çağrısı kapsamında gönderileri posta yoluyla kabul edecek. - TOKYO