Japonya'da hastanede bıçaklı saldırı: 4 yaralı
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Japonya'da bıçaklı bir saldırgan, hastanede çevreye saldırdı.
Japonya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:17 Kaynak: DHA
'da bıçaklı bir saldırgan, hastanede çevreye saldırdı. Olayda, 4 kişinin yaralandığı ve saldırganın da gözaltına alındığı belirtildi.
Olay, Japonya'nın Ehime bölgesinde yer alan Shikokuchuo şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, hastanede meydana gelen olayda bir saldırganın, 3 sağlık görevlisini ve olay yerine gelen bir polisi bıçakla yaraladığı belirtildi. Daha sonra elinde bıçakla hastaneyi terk eden adamın, hastanenin 1 kilometre uzağında yakalanıp, gözaltına alındı belirtildi.
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