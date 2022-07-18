Japonya'da hayvanlara toplu katliam! Boğazından bıçaklanan çok sayıdaki yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Japonya'nın Kumejima Adası'ndaki bir sahilde bir çoğu boğazından bıçaklanmış halde olan 30'dan fazla yeşil deniz kaplumbağası bulundu. Japon medyasında yer alan haberlere göre, bir balıkçı ağlara dolanmış halde bulduğu deniz kaplumbağalarını kurtarmaya çalıştığı esnada yaraladığını kabul etti.

"AĞIR OLANLARI KESMEK ZORUNDA KALDIM"

Yerel medyaya konuşan şüpheli, "Kaplumbağaları fark ettim ve onları tekrar denize götürmeyi denedim. Fakat ağır olanları götüremedim. Onlardan kurtulmak için de bıçaklamak zorunda kaldım" dedi. Bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZ BİYOLOGLARI BÖLGEYE GİTTİ

Kumejima Adası'ndaki Deniz Kaplumbağaları Müzesi'nde görevli deniz biyologları ve diğer çalışanlar olayın ortaya çıkmasının ardından bölgeye gitti.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR LİSTESİNDE

Birçok kaplumbağanın boğazından yaralandığını ve yüzgeçlerinin kesildiği söyleyen müze çalışanı, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu çok zor bir süreç" açıklamasında bulundu. Yeşil deniz kaplumbağaları, nesli tükenmekte olan canlılar listesinde bulunuyor.