Japonya'da hayvanlara toplu katliam! Boğazından bıçaklanan çok sayıdaki yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da hayvanlara toplu katliam! Boğazından bıçaklanan çok sayıdaki yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

18.07.2022 15:14
Japonya'da hayvanlara toplu katliam! Boğazından bıçaklanan çok sayıdaki yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Kumejima Adası'nda 30'dan fazla yeşil deniz kaplumbağasının boğazından bıçaklanmış halde kıyıya vurması, herkesin tepkisini topladı. Olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından bir balıkçı, suçunu itiraf etti. Balıkçı, kaplumbağaların ağına takıldığını ve diğerlerini kurtarmak için ağır olanların boğazını kestiğini söyledi. Bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yeşil deniz kaplumbağaları, nesli tükenmekte olan canlılar listesinde bulunuyor.

Japonya'nın Kumejima Adası'ndaki bir sahilde bir çoğu boğazından bıçaklanmış halde olan 30'dan fazla yeşil deniz kaplumbağası bulundu. Japon medyasında yer alan haberlere göre, bir balıkçı ağlara dolanmış halde bulduğu deniz kaplumbağalarını kurtarmaya çalıştığı esnada yaraladığını kabul etti.

"AĞIR OLANLARI KESMEK ZORUNDA KALDIM"

Yerel medyaya konuşan şüpheli, "Kaplumbağaları fark ettim ve onları tekrar denize götürmeyi denedim. Fakat ağır olanları götüremedim. Onlardan kurtulmak için de bıçaklamak zorunda kaldım" dedi. Bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZ BİYOLOGLARI BÖLGEYE GİTTİ

Kumejima Adası'ndaki Deniz Kaplumbağaları Müzesi'nde görevli deniz biyologları ve diğer çalışanlar olayın ortaya çıkmasının ardından bölgeye gitti.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR LİSTESİNDE

Birçok kaplumbağanın boğazından yaralandığını ve yüzgeçlerinin kesildiği söyleyen müze çalışanı, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu çok zor bir süreç" açıklamasında bulundu. Yeşil deniz kaplumbağaları, nesli tükenmekte olan canlılar listesinde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Japonya, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da hayvanlara toplu katliam! Boğazından bıçaklanan çok sayıdaki yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:21 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı
15:08 Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:56 CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı
14:54 Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu
14:49 8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:36 Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 15:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da hayvanlara toplu katliam! Boğazından bıçaklanan çok sayıdaki yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement